भारतीय स्टार्ट-अप हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज-4 की शुरुआत की और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्रोच की गाइडलाइंस जारी की। उन्होंने इस मौके पर रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि यह पहल हमारी सेनाओं के भविष्य में नए क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। भारतीय स्टार्ट-अप हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण और हमारी आत्मनिर्भरता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमने इस संबंध में कुछ नीतिगत निर्णय भी लिए हैं। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, 74 प्रतिशत एफडीआई अनुमोदन और हाल ही में जारी की गई 101 वस्तुओं की नकारात्मक सूची इसका एक हिस्सा है। हम निजी क्षेत्र को देश के उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं।​ हमारे देश में न प्रतिभा की कमी है और न ही प्रतिभा की मांग की कमी है। किसी सामान्य मंच के अभाव में इन दोनों का ही मिलान नहीं हो पाता था। ‘आईडेक्स का प्लेटफॉर्म इस कमी को पूरा करने में सफल हुआ है। यह प्रयास उद्योगों को भी नवाचार, अनुसंधान और विकास की एक मज़बूत नींव प्रदान करता है।

Attended the launch of Defence India Startup Challenge (DISC 4), “iDEX4Fauji” initiative and Product Management Approach (PMA) guidelines at South Block today.



Each of the these initiatives will help the iDEX-DIO to scaleup the programme qualitatively and quantitatively. pic.twitter.com/0ILhKdShlp