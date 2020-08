Indian Railways: रेल मंत्रालय ने किया खुलासा, जानिए 30 सितंबर तक ट्रेनें रद्द की खबर का सच

नई दिल्‍ली। देश भर की नियमित ट्रेनें 30 सितंबर तक नहीं चलेंगी की खबर को रेलवे ने गलत करार दिया है। ट्रेनें दर करने संबंधी रेल मंत्रालय का फर्जी आदेश सोमवार को सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यह आदेश पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल प्रबंधन के पास भी पहुंच गया। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर आदेश को फर्जी बताया है।

Some section of media is reporting that Railways has cancelled all regular trains till 30th September. This is not correct. No new circular has been issued by Ministry of Railways.



Special Mail Express trains shall continue to run.