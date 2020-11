नौसेना को मिला ​पहला पनडुब्बी रोधी ​टारपीडो ​​'वरुणास्त्र​'​, भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत

नई दिल्ली।​ भारतीय नौसेना को पहला भारी वजन वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो 'वरुणास्त्र' शनिवार को मिल गया जिससे भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी​।​ रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ​(​​​​​डीआरडीओ) ​के सचिव जी​.​ सतीश रेड्डी​ ने ​आज ​पहले वरुणास्त्र को ​​हरी झंडी दिखाकर रवाना किया​​।​ ​​भारत डायनामिक्स लिमिटेड​ ​(​​​बीडीएल​)​​ की ​विशाखापत्तनम इकाई में आयोजित एक समारोह में ​उन्होंने अत्याधुनिक केंद्रीय भंडार स्थापित करने की आधारशिला ​भी ​रखी।​

वरुणास्त्र एक भारतीय उन्नत दिग्गज पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) ने किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड​ ​(​​​बीडीएल​)​​ अपने विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों के लिए ​​​डीआरडीओ​ ​से जुड़ा हुआ है​​।​ यह क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (​क्यूआरएसएएम) के लिए उत्पादन एजेंसी है, जिसके हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए थे​​। वरुणास्त्र टारपीडो का जहाज औपचारिक रूप से 26 जून​,​ 2016 को ​तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ​ने भारतीय नौसेना में शामिल किया था।​ ​भारतीय नौसेना के लिए 73 तारपीडो का ​निर्माण किया जाना है।

