भारतीय राजदूत सुरेश के रेड्डी ने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को सौंपे क्रिडेंनशियल्स

ब्राजीलिया। ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपने क्रिडेंनशियल्स सौंप दिए हैं। ब्राजील में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि भारतीय राजदूत सुरेश के रेड्डी ने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपने क्रिडेंनशियल्स सौंप दिए हैं।

इससे पहले राजदूत रेड्डी ने ट्वीट कर कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपने क्रिडेंशियल्स सौंपने के बाद वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बोल्सोनारो जनवरी में भारत आए थे और हमारे संबंधों में नए युग की शुरुआत का अवसर देकर आए थे।

Deeply honoured to present my credentials to H.E.@jairbolsonaro. His visit to India in Janauary had opened a new era in our relations. A relationship of convergence and infinite opportunities!🇮🇳🤝🇧🇷 pic.twitter.com/7KQpeqm4OE