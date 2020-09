India-China border dispute: क्या मोदी सरकार ने भारत की ज़मीन सरेंडर कर दी: ओवैसी

नई दिल्ली। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला किया है। तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने मास्को में बृहस्पतिवार को बातचीत की। इस बातचीत में तनाव को कम करने के लिए पांच सूत्रीय योजना पर सहमति बनी है।

जानकारी के अनुसार ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार ने 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत के अधिकार का समर्पण कर दिया है? विदेश मंत्री ने चीन से अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के लिए क्यों नहीं कहा?

We have seen the joint statement of the foreign ministers. Why has @DrSJaishankar not asked for a return to the status quo ante as of April, on the LAC in Ladakh? Or does he agree with his boss, the @PMOIndia that no Chinese soldier is on our side of the LAC? https://t.co/hI97LgjN7q