भारत ने जीत ली कोरोना से जंग! 4 महीने में पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा, जानिए

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस पर अच्छी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार गिरावट जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 36,469 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 79 लाख के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 79,46,429 हो गए है। देश में इतना कम मामला 4 महीने में पहली बार आया है। इससे पहले इतने कम मामले 18 जुलाई को आए। उस समय देश में 34,884 नए केस सामने आए थे। इसके बाद से प्रतिदिन आने वाले कोरोना के मामले बढ़ते चले गए।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 488 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत का कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1,19,502 हो गई है।

With 36,469 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 79,46,429. With 488 new deaths, toll mounts to 1,19,502.



Total active cases are 6,25,857 after a decrease of 27,860 in last 24 hrs



Total cured cases are 72,01,070 with 63,842 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/YYENxUZlay