चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारत, C-17 ग्लोबमास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर लगा रहे चक्कर

नई दिल्ली। भारत तथा चीन के मध्य खींचातानी चल रही है। चीन की तरफ से बार-बार मिल रही धोखेबाजी के मद्देनज़र भारत ने प्रत्येक मोर्चे पर अपनी तैयारी पूर्ण कर रखी है। इंडियन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर पूरी तरह से चौकन्नी है।

#WATCH: Indian Air Force's C-17 Globemaster transport aircraft landing at the Leh airbase in Ladakh with supplies for troops deployed in forward areas. pic.twitter.com/QV6L7sQsQD