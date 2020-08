नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉरीशस के दक्षिण-पूर्वी तट पर तेल का रिसाव रोकने में मदद करने के लिये भारत ने IAF के एक विमान में 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण और सामग्री मॉरीशस भेजी है। उपकरण भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रदान किया गया है। 7 अगस्त को मॉरीशस तट पर एक जापानी बल्क कैरियर (जहाज) में सैकड़ों टन तेल का रिसाव हो गया, जिससे जहाज दो हिस्सों में टूट गया। मॉरीशस के हिंद महासागर द्वीप ने इसके बाद 'पर्यावरणीय आपातकाल' की घोषणा की थी।

जानकारी के अनुसार विशेष रूप से तेल रिसाव रोकथाम के उपायों से निपटने के लिए प्रशिक्षित भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के 10 सदस्यीय तकनीकी प्रतिक्रिया दल को भी सामग्री सहायता के साथ मॉरीशस भेजा गया है। भारतीय वायुसेना का विमान 10,000 उच्च क्षमता वाले तेल शोषक पैड भी ले गया है जो विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा सप्लाई किया जाता है।

#SAGAR Policy at work.

To assist Mauritius in its ongoing #oilspill containment & salvage operations, an IAF aircraft has just landed in Port Louis with 30T of specialized equipment along with a 10-member Technical Response Team from @IndiaCoastGuard