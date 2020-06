भारत/Covid-19 Live Updates: देश में तीन लाख 43 हजार के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 10,667 नए केस मिले

नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेज गति से बढ़ते जा रहे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,667 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 380 मौतें दर्ज की गई हैं।

10,667 new #COVID19 cases and 380 deaths reported in the last 24 hours. The total number of positive cases in the country now stands at 343091 including 1,53,178 active cases, 1,80,013 cured/discharged/migrated and 9,900 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/O15XwZZe7T