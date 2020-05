भारत/COVID19 LIVE UPDATES: कोरोना ने भारत में तोड़े रिकॉर्ड, पिछले 24घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 7,466 मामले सामने आये

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24घंटों में COVID19 के सबसे ज़्यादा 7,466 मामले सामने आए और 175 मौतें हुईं।

देश में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 1,65,799 है,इसमें 89,987 सक्रिय मामले,71,105 ठीक/ डिस्चार्ज/विस्थापित हो चुके मामले और 4,706 मौतें शामिल हैं।

