भारत/Covid-19 Live Updates: देश में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 2003 मरीजों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस दिनोदिनजानलेवा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दो हजार से ज्यादा मौतें हुई हैं, जोकि अब तक सबसे अधिक हैं। वहीं, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या बुधवार को 3,54,065 पहुंच गई।

2003 deaths and 10,974 new #COVID19 cases in the last 24 hours. The total number of positive cases in the country now stands 3,54,065 at including 1,55,227 active cases, 1,86,935 cured/discharged/migrated and 11903 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/tZM4EIZCfM