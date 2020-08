India/Coronavirus Live Updates: देश में आज फिर बढे 66 हजार से ज्यादा संक्रमित, 24 लाख के करीब पहुंचा संक्रमण का आंकड़ा

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में आज फिर 66 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आये है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 66,999 नए मामले सामने आये है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,96,638 पहुंच गई।

Spike of 66,999 cases and 942 deaths reported in India, in the last 24 hours.



The #COVID19 tally rises to 23,96,638 including 6,53,622 active cases, 16,95,982 discharged & 47,033 deaths: Ministry of Health