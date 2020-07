India/Coronavirus Live Updates: आज फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण का दायरा, 24 घंटे में रिकॉर्ड 28673 केस मिले

नई दिल्ली। भारत में लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। घातक कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत के लिए सामने आने वाले आंकड़े काफी डरावने है। इसमें ग्लोबल केसों में भारत का शेयर बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 8,49,553 मामले सामने आ गए हैं।

28,637 #COVID19 cases & 551 deaths reported in India in the last 24 hours. Total positive cases stand at 8,49,553 including 2,92,258 active cases, 5,34,621 cured/discharged/migrated 22,674 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/m2Lh5UpxVO