India/Coronavirus Live Updates: देश में आज फिर टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 507 कोरोना मरीजों की मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस लगातार खूंखार बनता जा रहा है। देश में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही अब इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में इस महामारी से 507 लोगों की जान गई है, जो कि एक दिन में कोरोना से मरने वालों की यह सर्वाधिक संख्या है।

507 deaths and 18,653 new #COVID19 cases in the last 24 hours; Positive cases in India stand at 5,85,493 including 2,20,114 active cases, 3,47,979 cured/discharged/migrated & 17,400 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/9Faj9kP65c