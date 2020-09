मॉनसून सत्र LIVE/ राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, उठाया 10 हजार भारतीयों की चीन द्वारा जासूसी का मुद्दा

नई दिल्ली। कोरोना काल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। मंगलवार की तरह आज भी पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने सरकार को चीन द्वारा 10 हजार भारतीयों की जासूसी का मुद्दा उठाया।

कांग्रेस सांसद वेनुगोपाल ने राज्यसभा में कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शेन्जेन स्थित टेक कंपनी जो चीनी सरकार से जुड़ी हुई है, वह 10000 भारतीयों को ट्रैक कर रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसने इस पर ध्यान दिया है। अगर हां, तो क्या कार्रवाई की गई है?

As per a media report, a Shenzhen based tech company with links to Chinese govt is tracking over 10,000 Indians in its global database of foreign targets. I want to know from the govt if it has taken note of it. If so, what actions have been taken?: Congress MP KC Venugopal in RS pic.twitter.com/cZa7R08Idp