RTI के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा- हमारे पास ‘टुकड़े-टुकडे़ गैंग’ की कोई जानकारी नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरटीआई के तहत एक जवाब में कहा की उनके पास ‘टुकड़े-टुकडे़ गैंग’ की कोई जानकारी नहीं हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले साकेत गोखले ने आरटीआई से गृह मंत्रालय से पूछा था की ‘टुकड़े-टुकडे़ गैंग’ में कौन-कौन लोग सदस्य हैं। जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा की टुकड़े-टुकड़े गैंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।’

पत्रकार साकेत गोखले ने पिछले दिसंबर में गृह मंत्रालय में एक आरटीआई आवेदन दायर कर पूछा था कि आखिर टुकड़े-टुकड़े गैंग क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? इस गैंग के सदस्य कौन-कौन हैं? इस गैंग पर अभी तक यूएपीए के तहत पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई?

और किस कानून या नियम के तहत इस गैंग के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? आरटीआई के तहत साकेत गोखले ने पूछा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि टुकड़े-टुकड़े गैंग को सबक सिखाने की जरूरत है। आरटीआई में गोखले ने इसी टुकड़े-टुकड़े गैंग के बारे में जानकारी मांगी थी। RTI के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि देश में ऐसे किसी गैंग के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

PEOPLE - IT'S OFFICIAL



The Home Ministry has responded to my RTI saying:



"Ministry of Home Affairs has no information concerning tukde-tukde gang."



Maanyavar is a liar.



The "tukde tukde gang" does not officially exist & is merely a figment of Amit Shah's imagination. pic.twitter.com/yaUGjrqI4f