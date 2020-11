VIDEO: पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं पर किया हमला, मकानों में की तोड़फोड़

नई दिल्ली। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के लिए बदनाम सिंध सूबे में हिंदू भील जाति के कई मकानों को स्थानीय सरकार ने तोड़ दिया। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सरकार को दबाव में कार्रवाई को रोकना पड़ा, लेकिन अब कट्टरपंथियों की भीड़ ने टूटे-फूटे घरों में रह रहे हिंदुओं को हमला कर खदेड़ दिया है।

पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने किया खुलासा

पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता राहत ऑस्टिन ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कुछ दिनों पहले ही सिंध सूबे के खीप्रो के प्रशासन ने हिंदू भील समुदाय के मकानों को ढहा दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने कार्रवाई तो रोक दी, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने गरीब-बेसहारा हिंदुओं पर हमला कर उन्हें खदेड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले में कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे घायल भी हुए हैं।

Few days ago homes of Hindu Bheel community were demolished by Government in Khipro, Sindh-Pakistan. After sharing on social media & pressure on Govt. It was stopped but today local Muslim Neighborhood attacked to make Hindus run away. Various men, women & children are injured. pic.twitter.com/sMJ8IBpgZr