सुप्रीम कोर्ट में आज सीएए को लेकर दायर याचिकाओं पर अहम सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर अहम सुनवाई होगी। इस कानून को लेकर अब तक 140 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इस कानून के विरोध में ज़्यादातर याचिकाएं है। वहीं कुछ याचिका इसके समर्थन में भी हैं। इसके अलावा कुछ याचिकाओं में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी चुनौती दी गई है। विरोध में दाखिल की गई याचिकाओं में सीएए को गैर संवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग की गई है।

Supreme Court to hear tomorrow, over 140 petitions challenging or supporting #CitizenshipAmendmentAct. A Bench of CJI, Justice S Abdul Nazeer & Justice Sanjiv Khanna will hear the pleas & Centre’s plea seeking transfer of petitions pending before HC relating to the issue, to SC. pic.twitter.com/NpdGUM1Mu7