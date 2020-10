IISc ने प्रतिष्ठित 'पूर्व छात्र पुरस्कार' के लिए चार वैज्ञानिक और इंजीनियरों को चुना

बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) ने वायुसेना में शामिल स्वदेशी हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (आधुनिक रडार) विकसित करने में योगदान देनी वाली डॉ. राजलक्ष्मी मेनन सहित चार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करने का फैसला किया है। संस्थान यह सम्मान हर साल अपने पूर्व विद्यार्थियों को देता है।

आईआईएससी ने इस साल सम्मान के लिए आए नामांकनों का मूल्यांकन संस्थान के निदेशक द्वारा नियुक्त समिति ने किया। समिति ने इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार के लिए डॉ.राजलक्ष्मी के अलावा प्रोफेसर बीएस मूर्ति, प्रोफेसर सेतुरमन पंचनाथन और डॉ.केशव पांडा का चयन किया है।

