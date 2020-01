अगर मोदी ईमानदार हैं तो शाहीन बाग जरूर जाएं: अधीर रंजन

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक इसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है।

Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: Modi ji was shedding tears for Muslim sisters at the time of Triple Talaq legislation. He should now go to Shaheen Bagh where those mothers and sisters have been agitating for the last couple of weeks, if he is honest. pic.twitter.com/GYRuaTMFj9