दो साल भी नहीं चला IAS टॉपर्स टीना डाबी और अतहर खान का रिश्ता, राहुल गांधी का पुराना ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली। सिविल सर्विस परीक्षा की टॉपर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2015 की टॉपर रही टीना ने अप्रैल 2018 में अतहर से शादी की थी। टीना डाबी ने अपने बैच के IAS अतहर आमिर के साथ 2018 में शादी की थी। कश्मीर के अतहर ने UPSC परीक्षा 2015 में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अब युवा IAS दंपती ने तलाक की अर्जी दायर कर दी है। IAS टॉपर टीना डाबी और उनके पति अतहर आमिर ने जयपुर के फैमिली कोर्ट-1 में म्यूचअल तौर पर तलाक की अर्जी दायर कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, अर्ज़ी में कहा गया है कि हम आगे साथ नहीं रह सकते। ऐसे में कोर्ट हमारी शादी को शून्य घोषित करें। मालूम हो कि दोनों 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में टीना वित्त विभाग में संयुक्त सचिव और आमिर CEO EGS के पद पर कार्यरत है। टीना और अतहर दोनों राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां ट्रेनिंग के दौरान बढ़ी थींं। 2018 में दोनों की शादी काफी चर्चित रही थी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि, टीना डाबी और अतहर आमिर- उल- शफी, आईएएस टॉपर-बैच 2015, आपको शादी की बधाई। आपका प्यार हमेशा मजबूत होता रहे और बढ़ रही असहिष्णुता और सांप्रदायिक द्वेष के दौर में आप सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा बनें।

