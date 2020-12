Hyderabad Municipal Election: हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू, असदुद्दीन ओवैसी ने डाला वोट और कहा-लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज अपना वोट डालें

हैदराबाद: तेलंगाना में आज बहुप्रतीक्षित ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉपोर्रेशन यानी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जीएचएमसी चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। ऐसे में सबकी निगाहें इस चुनाव के परिणाम पर टिकी हैं। मंगलवार को 150 वार्डों के के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान सुबह सात से बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक चलेगा। 74,44,260 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चुनाव में 150 सीटों पर 1,122 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतों की गिनती चार दिसंबर को होगी। इस चुनाव में विधानसभा और संसदीय चुनाव की तरह प्रचार हुआ और कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला।

ओवैसी ने डाला वोट

एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, 'मैं हैदराबाद के लोगों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज अपना वोट डालें।'



#Hyderabad: AIMIM President Asaduddin Owaisi casts his vote for #GHMCElections2020



"I appeal to the people of Hyderabad to cast their vote today to strengthen democracy," he says. pic.twitter.com/srF8enqPTU