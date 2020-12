Hyderabad Election Results: क्या ओवैसी के गढ़ में लहराएगा BJP का परचम, नतीजे आज

हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव यानी की काउंटिंग आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव के नतीजे घोषित करने के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। निगम के 150 वार्डों के लिए 1,122 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इस बार का निगम चुनाव इसलिए खास है क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार के केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ऐसे में यह देखना होगा कि यहां असदुद्दीन ओवैसी और के चंद्रशेखर राव का कब्जा बरकरार रहता है या फिर भाजपा चार वार्डों से ज्यादा पर जीत दर्ज करेगी।

यहां ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने यह चुनाव लड़ा, पूरे देश में चर्चा रही और अब रिजल्ट का इंतजार है। सब कुछ ठीक रहा तो 9 बजे तक पहला रुझान मिल जाएगा। मुख्य मुकाबला AIMIM, BJP और TRS के बीच है। भाजपा की ओर से यहां अमित शाह, पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। यहां बीती 1दिसंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 74.67 लाख मतदाताओं में से केवल 34.50 लाख (46.55 प्रतिशत) ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कुल एक सौ पचास सीटों के लिए 1122 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे।

हम 100 से अधिक सीटें जीतेंगे

We are expecting to win over 100 seats. Although many big leaders from BJP came to campaign and made many false claims, I'm happy that people of Hyderabad did not believe in them & reposed their faith in KCR's leadership: Telangana Rashtra Samithi leader K Kavitha #GHMCElections