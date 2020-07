गोवा में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण

नई दिल्ली। भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 11 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 1118043 हो गई है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि कोरोनो वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण राज्य के रेडकर अस्पताल में शुरू हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने टीम के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी।

Human trials of #Covaxin, an indigenously developed vaccine for #COVID19 has begun at Redkar Hospital in Goa. This is a testimony of India's immense potential in healthcare innovation. My best wishes to the entire team working on #Covaxin. #IndiaFightsCOVID19