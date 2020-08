ईमानदार करदाताओं को मिलेगा इनाम, प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे स्पेशल प्लेटफॉर्म

नई दिल्‍ली। अगर आप ईमानदार करदाता हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' मंच की शुरुआत करेंगे। वित्‍त मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री गुरुवार सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए 'ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन: ऑनरिंग द ऑनेस्ट' प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। दरअसल मोदी कई मौकों पर ईमानदार टैक्सपेयर्स की तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुछ और भी घोषणाएं कर सकते हैं, जिनमें पॉलिसी में बदलाव से लेकर कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक हो सकते हैं।

At 11 AM on Thursday, 13th August, the platform for “Transparent Taxation – Honoring the Honest” would be launched. This adds strength to our efforts of reforming and simplifying our tax system. It will benefit several honest tax payers, whose hardwork powers national progress.