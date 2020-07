राजस्थान फोन टेपिंग मामले में गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, प्रमुख सचिव से...

नई दिल्ली। राजस्थान में चल रही रस्साकशी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टेपिंग मामले में राज्य के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों ने बताया कि मामले में गृह मंत्रालय ने राजस्थान के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट तलब की है। भाजपा ने इसे निजता का हनन बताया था। केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव से इस मामले में रिपोर्ट तलब की।

Ministry of Home Affairs has sought a report from #Rajasthan’s Chief Secretary over the phone tapping issue in the state: Sources