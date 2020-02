लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बोले- देशभर में NRC लागू करने का फैसला अभी नहीं

नई दिल्ली। देशभर में एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच संसद सत्र के चौथे दिन लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) को तैयार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x