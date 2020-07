गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकारी कार्यालयों को लोगों के इक्कठे होने से बचने और तकनीक के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।

Ministry of Home Affairs (MHA) issues advisory for Independence Day celebrations. Ask all govt offices, states, Governors etc to avoid congregation of public and use technology for the celebrations. #COVID19 pic.twitter.com/aQlxy9GXNA