गृहमंत्री की सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की मांग- संक्रमितों के परिवारों को दिए जाए 10-10 हजार रुपए

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक में पहुंचे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी राय रख रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस ने दो मांगें रखीं। पहली ये कि सभी लोगों को कोरोना जांच की सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि जो लोग संक्रमित हैं, उनके परिवारों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएं।

Delhi: The all-party meeting chaired by Union Home Minister Amit Shah, over management of COVID-19 situation, is underway at the Ministry of Home Affairs (MHA). pic.twitter.com/3ep7SKKDqk