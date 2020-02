निर्भया केस में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर SC में सुनवाई आज

नई दिल्ली। निर्भया केस में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका को विनय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोषी की याचिका पर जस्टिस भानुमति की पीठ सुबह 10.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी।

Supreme Court to hear today the plea of ​​Vinay Sharma, a convict in 2012 Delhi gang-rape case. Vinay Sharma has filed a petition in the Supreme Court against the President's decision to reject the mercy petition. pic.twitter.com/jsFWF1gcur