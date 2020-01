'I Love Kejriwal' कैंपेन मामले में HC का केजरीवाल सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें ऑटोरिक्शा पर 'आई लव केजरीवाल' के नारे लिखने पर ऑटोरिक्शा ड्राइवरों के चालान काटे जाने को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई 3 मार्च को की जाएगी।

Delhi High Court asks Delhi government, city police and Election Commission to file reply on a petition challenging challans slapped over auto-rickshaw drivers for sporting advertisement "I love Kejriwal" logo, on their vehicles. Matter listed for March 3, for further hearing. pic.twitter.com/7LnxJRFjIX