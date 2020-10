हाथरस कांड: पीड़ित की मां को प्रियंका गांधी ने लगाया गले, तो इस फिल्ममेकर ने कहा- आपके पास असल में दिल है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और हमले की घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे और लड़की के पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी ताकत हमें चुप नहीं करा सकती।

अब इस पर फिल्ममेकर अलंकृता श्रीवास्तव का रिएक्शन आया है। अलंकृता ने प्रियंका और राहुल के इस कदम की काफी सराहना की है। उन्होंने परिवार से मिलते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, "आपने मेरा दिल जीत लिया।"

Won my heart. @priyankagandhi ❤ you truly have. India needs compassion and kindness. And the willingness to embrace those who are suffering. pic.twitter.com/eJRfaQ8wRn