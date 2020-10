हाथरस कांड: HC में केस की सुनवाई आज, पीड़िता का परिवार कड़ी सुरक्षा में लखनऊ रवाना

लखनऊ: यूपी के हाथरस में 20 साल की युवती के कथित गैंगरेप और हत्या के मामले की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। पीड़िता का परिवार कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट में पेश होने के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से कड़ी सुरक्षा में लखनऊ के लिए रवाना हो गया है।

Family members of #Hathras alleged gang-rape victim leave for Lucknow.



They will appear before Lucknow Bench of Allahabad High Court later in the day. pic.twitter.com/Slu1k5GUmW