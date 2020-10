हाथरस मामला: पीड़ित परिवार से मिलकर गृह सचिव ने कहा- SIT की जांच जारी, दोषियों को मिलेगा कड़ा दंड

नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप केस पर यूपी सरकार की लगातार हो रही किरकिरी के मध्य अपर मुख्य सचिव अनवीश अवस्थी ने बताया है कि सामूहिक बलात्कार केस में मामले में एसआईटी ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। कल एसआईटी की पहली रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।

पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी संग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव अनवीश अवस्थी ने आज बोला कि हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। जनप्रतिनिधियों से शांति बनाए रखने में सहायता करने की कोशिश करने को कहा है। जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे आ सकते हैं, किन्तु 5 लोगों को ही पीड़िता के घर पर जाने एवं उनसे बातचीत करने की इजाजत होगी।

ACS Home Avnish Awasthi and DGP HC Awasthy meet the family of the alleged gangrape victim in #Hathras . pic.twitter.com/sCFUx3ZEP6

उन्होंने बोला कि हाथरस गैंगरेप केस को लेकर एसआईटी की छानबीन जारी है। एसआईटी सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। शीघ्र ही शासन को रिपोर्ट दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव अनवीश अवस्थी ने बोला कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हमने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि दोषियों को दंड जरूर मिलेगा।

इस मध्य प्रशासन की तरफ से इजाजत प्राप्त होने के पश्चात कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने हेतु हाथरस निकल गए हैं। इस बीच डीएनडी पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। इससे 2 दिन पूर्व राहुल और प्रियंका हाथरस जाना चाहते थे परन्तु प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया।

#WATCH Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on her way to meet the family of the alleged gangrape victim in #Hathras (UP), with Congress leader Rahul Gandhi (Source-Congress) pic.twitter.com/TSy7gLaxPL