Hathras Case Live Updates: हाथरस जा रहे राहुल का काफिला DND पहुंचा, प्रियंका के अलावा कई सांसद मौजूद

नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप मामले में हंगामे के मध्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज फिर हाथरस के लिए रवाना हुए हैं। उनके काफिले में कांग्रेस के 35 सांसद भी सम्मिलित हैं। राहुल ने ट्वीट किया, 'दुनिया की कोई ताकत मुझे पीड़ित परिवार से मिलने से नहीं रोक सकती।'

प्रियंका ने बताया है कि यदि इस बार भी हमें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया तो हम फिर कोशिश करेंगे। उधर, दिल्ली-नोएडा फ्लाईवे पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं, रास्ते में बैरिकेड भी लगा रखे हैं।

#WATCH Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on her way to meet the family of the alleged gangrape victim in #Hathras (UP), with Congress leader Rahul Gandhi (Source-Congress) pic.twitter.com/TSy7gLaxPL