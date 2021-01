कोरोना वैक्सीन के ड्राय से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक कर रहे हर्षवर्धन

नई दिल्ली। भारत में 2 जनवरी से कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राय रन किया जाएगा। ऐसे में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तैयारियों की जांच-पड़ताल लेने हेतु बैठक कर रहे हैं। यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वैक्सीन को आपात मंजूरी देने के बार में बैठक हो रही है। बैठक में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की कोवीशील्ड एवं कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक में हर्षवर्धन ने बोला कि पहले चरण में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिन लोगों को पहले वैक्सीन देनी है उनकी सूची बन चुकी है।

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan holds a review meeting with Delhi government for the preparation of dry run of COVID19 vaccination drive on January 2, via video conferencing pic.twitter.com/4Fp8kCiH44