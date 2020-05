सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन फेक: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन 4.0 खत्म होने में अभी 4 दिन बाकी हैं। जोन के हिसाब से लॉकडाउन की अपनी शर्तें लागू होने के बावजूद इसे असफल भी बताया जा रहा है। इसी बीच लॉकडाउन के 5वें चरण की बातें शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार 31 मई के बाद दो हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ा सकती है। ज्यादातर फोकस 11 शहरों पर होगा जहां देश के कोविड-19 के 70 प्रतिशत मामले हैं। गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार दोपहर ट्वीट करके इन तमाम दावों और खबरों को गलत बताया गया है।

कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के पांचवें चरण का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, लॉकडाउन 5.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मन की बात कर सकते हैं। लॉकडाउन के पांचवें चरण में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी देश में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का पांचवा चरण 11 शहरों पर केंद्रित होगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल हैं।

#FactCheck

The quoted story claims to have inside details about #Lockdown5, from MHA Sources.



All claims made therein are mere speculations by the reporter. To attribute them to MHA is incorrect and being irresponsible.#FakeNewsAlerthttps://t.co/0L1r7eGuUh via @indiatoday