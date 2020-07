सरकार साफ करे, विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई या उसने आत्मसर्मपण किया है: अखिलेश यादव

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर मुठभेड़ में डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मी का हत्यारा विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया है कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है या फिर उसने आत्मसमर्पण किया है? अखिलेश यादव ने बकायदा ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाया है कि कानपुर कांड के मुख्य अपराधी का असल में क्या स्टेटस है।

Vikas Dubey, the main accused in #KanpurEncounter case, has been arrested at a police station in Ujjain (Madhya Pradesh), say UP Govt Sources pic.twitter.com/txjmhzJhmW