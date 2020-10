सरकार ने कहा- CTET परीक्षा की तारीख का वायरल नोटिस फर्जी, सावधान रहने की सलाह

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) आगामी 5 नवंबर को कराने संबंधी वायरल नोटिस को फर्जी करार दिया है। सरकार ने अभ्यार्थियों को ऐसे फर्जी नोटिफिकेशन से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि परीक्षा की तिथि सीटीईटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस को ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि एक नोटिस में झूठा दावा किया गया है कि सीटीईटी- 2020 परीक्षा 5 नवंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह नोटिस फर्जी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने घोषणा की है कि परीक्षा की तारीख सीटीईटी वेबसाइट पर सूचित की जाएगी।

A notice falsely claims that #CTET2020 examination has been postponed to 5th November 2020.#PIBFactCheck: This notice is #Fake. @cbseindia29 has announced that exam date will be intimated on the CTET website. pic.twitter.com/ZRv9cKwQUB pic.twitter.com/3jZcocY3jg