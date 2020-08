सरकार ने जारी किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम, सफाई में लगातार चौथी बार देश का नंबर-1 शहर बना इंदौर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के पांचवें संस्करण 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2020' के परिणामों की घोषणा की। मध्यप्रदेश के शहर इंदौर को लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल हुआ। इस दौरान साफ-सफाई को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही पीएम मोदी देश के कुछ 'स्वच्छाग्रहियों' और सफाईकर्मियों से बातचीत भी की।

इस मामले में गुजरात के सूरत को दूसरा और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस दौरान साफ-सफाई को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश के कुछ 'स्वच्छाग्रहियों' और सफाईकर्मियों से बातचीत भी की। 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़ और 100 से कम शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य झारखंड घोषित किया गया।

Indore is India's cleanest city in Swachh Survekshan 2020, the fifth edition of the annual cleanliness survey of the country.



The city has bagged the spot fourth time in a row. Gujarat's Surat on second spot and Maharashtra's Navi Mumbai on third. pic.twitter.com/mNcMhehoxE