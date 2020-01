सरकार ने चंद्रयान- 3 के मिशन को मंजूरी दी, काम जारी: इसरो प्रमुख

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) प्रमुख के सिवन ने बुधवार को बताया कि सरकार ने चंद्रयान- 3 के मिशन को मंजूरी दे दी है, परियोजना पर काम जारी है। चंद्रयान-3 मिशन में ऑर्बिटर नहीं होगा। इसमें केवल लैंडर और रोवर होंगे।

ISRO chief K Sivan: We have made good progress on Chandrayan-2, even though we could not land successfully, the orbiter is still functioning, its going to function for the next 7 years to produce science data pic.twitter.com/6tw683HTnk