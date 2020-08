गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर, जानिए क्यों किया गया तबादला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार राज्यपालों का फेरबदल किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जहां मेघालय का गर्वनर बनाया गया है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी है।

बताया जा रहा है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का यह ट्रांसफर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ लगातार गतिरोध की वजह से ही हुआ है। अब गोवा का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी को दिया गया है।

राष्‍ट्रपति भवन से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, यह बदलाव उस तारीख से प्रभावी होंगे जब वे कार्यभार संभाल लेंगे। इससे पहले 25 अक्टूबर 2019 को ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर से ट्रांसफर कर गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उनकी जगह पर पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, जो हाल ही में सीएजी के प्रमुख बनाए गए हैं।

पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। इस दौरान मलिक राज्य के गवर्नर थे। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया, यह फैसला 31 अक्टूबर से लागू हुआ था।

Satya Pal Malik, Governor of Goa transferred & appointed as Governor of Meghalaya, and Bhagat Singh Koshyari, Governor of Maharashtra to discharge the functions of the Governor of Goa in addition to his own duties. pic.twitter.com/bsfaeQYgTe