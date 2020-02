CAA-NPR को लेकर राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा का स्थगन प्रस्ताव नोटिस

नई दिल्ली। देश भर में नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी पर राज्यसभा में चर्चा के लिए नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का संयुक्त नोटिस दिया है।

Congress leaders Ghulam Nabi Azad and Anand Sharma have given the suspension of business notice under rule 267 in Rajya Sabha over "prevailing situation in the country due to proposed NPR-NRC following the Citizenship Amendment Act". (file pics) pic.twitter.com/XR5loQnV8F — ANI (@ANI) February 3, 2020

विपक्ष का मानना है कि नागरिकता कानून पर संसद में विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। सीपीआईएम और सीपीआई ने भी राज्यसभा में इसे लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।

CAA वापस लेने की मांग को लेकर लोकसभा में कांग्रेस समेत कई दलों ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस

Congress MPs Adhir Ranjan Chowdhury, Kodikunnil Suresh, & Gaurav Gogoi have given Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to "reconsider Citizenship Amendment Act after unrest in the country & to stop the process of National Register of Citizens & National Population Register". pic.twitter.com/l57XnXGkXq — ANI (@ANI) February 3, 2020

CAA पर चर्चा के लिए बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस

Bahujan Samaj Party (BSP) MP Satish Chandra Misra has given Suspension of Business Notice in Rajya Sabha over Citizenship Amendment Act (CAA), demanding to repeal the law immediately. — ANI (@ANI) February 3, 2020

