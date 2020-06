आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस लीक, अब तक 2 की मौत, 4 लोग अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक बार फिर से गैस लीकेज की खबर सामने आई है। विखाखापत्तन में सैनौर लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड से Benzimidazole गैस की लीकेज के कारण ये घटना हुई।

Andhra Pradesh: Two workers died, four hospitalised following leakage of Benzimidazole gas at Sainor Life Sciences Pvt Ltd in Visakhapatnam. More details awaited.