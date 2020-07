गैंगस्टर विकास दुबे का ‘कैशियर’ गिरफ्तार, खुल सकते हैं कई बड़े राज

नई दिल्ली। कानपुर मुठभेड़ केस का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी जयकांत वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। ऐसे माना जा रहा है कि जय वाजपेयी की गिरफ्तारी से कई राज खुल सकते हैं।

#VikasDubey's aide Jaykant Vajpayee & the latter's friend Prashant Shukla arrested for their involvement in #KanpurEncounter where eight Police personnel had lost their lives. FIR registered against them under multiple sections of the IPC, Criminal Law Amendment Act and Arms Act.