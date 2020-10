Gandhi Jayanti 2020: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी, शाह और राजनाथ ने बापू को किया शत-शत नमन

डेस्क। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शाह ने उनके जन्मदिवस पर उन्हें नमन किया है और देशवासियं को उनके सत्य और अहिंसा के पग पर चलने का दोबारा संकल्प लेने को कहा है। भारतीय इतिहास में बापू नाम सबसे प्रेरणादायक महापुरूषों में शुमार है। उन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, गांधी जयंती के दिन, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं। सत्य, अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वे संपूर्ण मानवता के प्रेरणा-स्रोत बने हुए हैं।

We bow to beloved Bapu on Gandhi Jayanti.



There is much to learn from his life and noble thoughts.



May Bapu’s ideals keep guiding us in creating a prosperous and compassionate India. pic.twitter.com/wCe4DkU9aI