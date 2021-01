पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह का निधन, सीएम गहलोत ने जताई संवेदना

जयपुर। पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री और जालोर-सिरोही के पूर्व सांसद बूटा सिंह का शनिवार सुबह निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बूटा सिंह के निधन के बाद उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र जालोर-सिरोही समेत पूरे राजस्थान में शोक की लहर छा गई है। पूर्व सांसद व केन्द्रीय मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की है।

Sad to learn about the demise of former union minister, senior Congress leader and former MP from Rajasthan, Shri Buta Singh ji. My heartfelt condolences to his family members in this difficult time, may God give them strength to bear this loss. May his soul rest in peace.