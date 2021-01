पूर्व मंत्री लक्ष्मी रतन ने सीएम ममता पर कसा तंज, पेंटिंग के जरिए इशारों-इशारों में खड़ा किया सवाल

कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पूर्व क्रीड़ा और युवा कल्याण मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने एक पेंटिंग के जरिए इशारों इशारों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर एक पेंटिंग साझा की है जिसमें लिखा है कि सच्चा नेता और कप्तान वही है जो खुद खेलता है और दूसरों को भी खेलने योग्य बनाता है। गत मंगलवार को ही उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। उसके बाद सीधे टीम के कप्तान से संबंधित पेंटिंग शेयर कर उन्होंने इशारे इशारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा किया है।

कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद राजनीति से सन्यास लेने की अटकलों के बीच पूर्व मंत्री शुक्ला अब अपने ट्वीट के कारण फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है। इस ट्वीट में उन्होंने एक पेंटिंग शेयर की है, जिसमें एक सच्चे नेता और कैप्टन की परिभाषा बताई गई है। अपने ट्वीट में लक्ष्मी रतन शुक्ला ने लिखा है कि एक सच्चा नेता/कप्तान न सिर्फ खुद खेलता है बल्कि अपनी पूरी टीम को भी खेलने योग्य बनाता है। बता दें लक्ष्मी रतन शुक्ला को यह पेंटिंग बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भेंट की है।

A true leader/captain not only plays, but also makes his team play🇮🇳🏏🙏Thank you for this lovely painting my friend 🤝😊@SGanguly99 pic.twitter.com/vANG316aFP