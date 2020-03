ज्योतिरादित्य के BJP में शामिल होने पर पूर्व CM बोले- स्वागत है महाराज, साथ है शिवराज

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई।

एमपी के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको बीजेपी में आने की बधाई दी है। सिंधिया के समर्थक उनको 'महाराज' कहकर बुलाते हैं। एमपी के पूर्व सीएम ने भी उनको इस नाम से ही ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''स्वागत है महाराज, साथ है शिवराज।''

SS Chouhan, BJP: It's a joyous day for BJP & me personally. Today, I remember Rajmata Scindia ji. #JyotiradityaMScindia has become a member of BJP family. Yashodhara ji is here with us. Entire family is with BJP. They have a tradition where politics is a medium to serve people. pic.twitter.com/ixv06UUjwP