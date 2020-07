पूर्व अटॉर्नी जनरल ने TikTok का केस लड़ने से किया इनकार, जानिए क्या कहा?

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है उसे देखते हुए भारत के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकाट करने की मांग उठ रही थी। इसी बीच भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को 59 चाइनीज ऐप्स पर भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें टिकटॉक भी शामिल है।

इसी बीच अब भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने टिकटॉक का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं एक चाइनीज ऐप के लिए भारत सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा।'

Mukul Rohatgi, former Attorney General of India, refuses to appear for Tik Tok, says he won't appear for the Chinese app against the Government of India. (file pic) pic.twitter.com/Pds2ZuUDii